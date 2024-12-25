UXLINK

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

PeringkatNo.466

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.95%

Suplai Peredaran479,713,462

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.4797%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.746370866618436,2024-12-25

Harga Terendah0.000004079077369181,2025-09-23

Blockchain PublikETH

PengantarUXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

