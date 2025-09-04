U

Union adalah L1 interoperabilitas zk terkemuka, yang berfungsi sebagai lapisan penyelesaian dan likuiditas untuk protokol dan penerbit aset. Union dibangun di atas dua inovasi utama. Pertama, verifikasi konsensus, di mana validator di satu rantai memverifikasi bahwa konsensus telah tercapai di antara validator di rantai lain. Selain itu, terdapat bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proofs), yang meningkatkan keamanan dan skalabilitas dengan menggabungkan transfer. Hal ini memungkinkan Union untuk melampaui throughput lapisan penyelesaian yang ada. Bersama-sama, ini berarti koneksi yang cepat dan hemat biaya antar protokol di semua lingkungan eksekusi tanpa memerlukan aktor tepercaya.

NamaU

PeringkatNo.1262

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran1,919,050,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1919%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02698930140624034,2025-09-04

Harga Terendah0.002738383427073807,2025-12-23

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

