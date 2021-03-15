VANRY

Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.

NamaVANRY

PeringkatNo.801

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,09%

Suplai Peredaran2 157 827 812

Suplai Maks.2 400 000 000

Total Suplai2 161 316 616

Tingkat Peredaran0.899%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.22358181,2021-03-15

Harga Terendah0.006332430527347211,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

