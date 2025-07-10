VELVET

Velvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto.

NamaVELVET

PeringkatNo.664

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2,28%

Suplai Peredaran186.887.655,41254085

Suplai Maks.1.000.000.000

Total Suplai1.000.000.000

Tingkat Peredaran0.1868%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.31715699544548037,2025-09-23

Harga Terendah0.032064654757022706,2025-07-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

