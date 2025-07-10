VELVET

Velvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto.

NamaVELVET

PeringkatNo.664

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2,28%

Suplai Peredaran186.887.655,41254085

Suplai Maks.1.000.000.000

Total Suplai1.000.000.000

Tingkat Peredaran0.1868%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.31715699544548037,2025-09-23

Harga Terendah0.032064654757022706,2025-07-10

Blockchain PublikBSC

PengantarVelvet adalah Sistem Operasi DeFAI yang menyederhanakan penelitian, perdagangan, & manajemen portofolio onchain. Aplikasi Velvet tersedia di BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic dengan 100 ribu+ pengguna yang memperdagangkan & mengeksekusi strategi DeFi. Aplikasi ini memiliki AI Co-Pilot multi-agen yang terintegrasi ke dalam aplikasi untuk membantu menemukan, menganalisis & mengeksekusi peluang baru menggunakan bahasa alami. Infrastruktur Velvet juga memungkinkan orang lain untuk membuat strategi DeFi yang ditokenisasi & mengelolanya melalui UI atau API dengan 10 ribu+ brankas yang telah dibuat oleh KOL, pengguna & dana lindung nilai kripto.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
VELVET/USDT
Velvet
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (VELVET)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
VELVET/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (VELVET)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...