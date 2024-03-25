VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

NamaVENOM

PeringkatNo.522

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.15%

Suplai Peredaran988,919,270

Suplai Maks.8,000,000,000

Total Suplai7,336,732,643.62

Tingkat Peredaran0.1236%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7954748678174979,2024-03-25

Harga Terendah0.034636160326987464,2025-02-03

Blockchain PublikVENOM

