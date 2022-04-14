VERDRA

$VERDRA adalah token berbasis utilitas yang didukung oleh pembangkitan hasil di dunia nyata. Model tokenomiknya dibangun untuk memastikan distribusi yang adil, keberlanjutan ekosistem jangka panjang, dan keselarasan antara investor, petani, dan tim inti Verdra.

NamaVERDRA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Pengantar$VERDRA adalah token berbasis utilitas yang didukung oleh pembangkitan hasil di dunia nyata. Model tokenomiknya dibangun untuk memastikan distribusi yang adil, keberlanjutan ekosistem jangka panjang, dan keselarasan antara investor, petani, dan tim inti Verdra.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.