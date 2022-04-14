VEREM

Proyek VEREM diciptakan untuk mentransformasi pasar zamrud melalui teknologi blockchain, menyediakan transparansi, kepercayaan, dan keberlanjutan dalam tokenisasi aset dunia nyata. Dengan menggabungkan praktik penambangan yang bertanggung jawab, sertifikasi terverifikasi, dan tata kelola terdesentralisasi, VEREM menetapkan standar global baru untuk integrasi RWA (Real-World Assets).

NamaVEREM

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai50.000.000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarProyek VEREM diciptakan untuk mentransformasi pasar zamrud melalui teknologi blockchain, menyediakan transparansi, kepercayaan, dan keberlanjutan dalam tokenisasi aset dunia nyata. Dengan menggabungkan praktik penambangan yang bertanggung jawab, sertifikasi terverifikasi, dan tata kelola terdesentralisasi, VEREM menetapkan standar global baru untuk integrasi RWA (Real-World Assets).

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.