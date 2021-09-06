VIC

Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards.

NamaVIC

PeringkatNo.983

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.60%

Suplai Peredaran124,819,436.65

Suplai Maks.210,000,000

Total Suplai210,000,000

Tingkat Peredaran0.5943%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.9177215,2021-09-06

Harga Terendah0.07647942247316347,2025-10-10

Blockchain PublikTOMO

Sektor

Media Sosial

