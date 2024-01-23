VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

NamaVIRTUAL

PeringkatNo.76

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0002%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)30.24%

Suplai Peredaran656,147,369.8092347

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6561%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.0709119422827476,2025-01-02

Harga Terendah0.007604929689950013,2024-01-23

Blockchain PublikBASE

