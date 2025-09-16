VLR

Velora DEX adalah protokol lintas rantai yang berpusat pada maksud dan telah memproses lebih dari $125 miliar dalam volume perdagangan, menyediakan perusahaan-perusahaan blue chip DeFi seperti Aave, Morpho, dan Pendle dengan lapisan eksekusi yang aman, efisien, dan dapat diskalakan.

NamaVLR

PeringkatNo.3862

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06763306123106956,2025-09-16

Harga Terendah0.003083255137794645,2026-01-08

Blockchain PublikETH

