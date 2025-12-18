VOOI

VOOI adalah SuperApp perdagangan terdesentralisasi yang menggabungkan pasar perps, spot, dan yield dalam satu antarmuka terpadu dan intuitif. Didukung oleh Abstraksi Rantai, VOOI menyederhanakan perdagangan, membuka perdagangan dan staking lintas rantai yang lancar, tanpa biaya gas, dan tanpa jembatan melalui satu saldo terpadu. Dengan eksekusi transaksi yang hampir instan melalui solver dan infrastruktur perutean cerdasnya, VOOI menghadirkan pengalaman perdagangan ala Robinhood generasi berikutnya.

NamaVOOI

PeringkatNo.1459

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.93%

Suplai Peredaran244,211,111

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2442%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20353749608174407,2025-12-18

Harga Terendah0.014058813387254713,2026-01-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

