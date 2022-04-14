VPEPE

Villain Pipe adalah meme yang berkembang pesat di Ton, terinspirasi oleh meme terkenal - PEPE. Pengguna bisa mendapatkan VPEPE dengan berbagai cara seperti kunjungan harian, menyelesaikan misi, dan mengundang penjahat.

NamaVPEPE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai4,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

