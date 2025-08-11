VSN

Vision (VSN) adalah token asli ekosistem Bitpanda Web3 – sebuah kekuatan pemersatu yang dirancang untuk menjadikan Web3 mudah diakses, nyata, dan bermanfaat bagi semua orang. Melampaui cakupan token bursa pada umumnya, Vision mendukung ekosistem yang patuh dan berpusat pada pengguna, yang dibangun untuk masa depan keuangan terdesentralisasi di Eropa dan sekitarnya.

NamaVSN

PeringkatNo.132

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.79%

Suplai Peredaran3,439,810,341.2169676

Suplai Maks.4,200,000,000

Total Suplai4,111,717,069.592765

Tingkat Peredaran0.819%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22489627050756025,2025-08-11

Harga Terendah0.06855638448230492,2025-11-21

Blockchain PublikETH

PengantarVision (VSN) adalah token asli ekosistem Bitpanda Web3 – sebuah kekuatan pemersatu yang dirancang untuk menjadikan Web3 mudah diakses, nyata, dan bermanfaat bagi semua orang. Melampaui cakupan token bursa pada umumnya, Vision mendukung ekosistem yang patuh dan berpusat pada pengguna, yang dibangun untuk masa depan keuangan terdesentralisasi di Eropa dan sekitarnya.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.