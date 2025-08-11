VSN

Vision (VSN) adalah token asli ekosistem Bitpanda Web3 – sebuah kekuatan pemersatu yang dirancang untuk menjadikan Web3 mudah diakses, nyata, dan bermanfaat bagi semua orang. Melampaui cakupan token bursa pada umumnya, Vision mendukung ekosistem yang patuh dan berpusat pada pengguna, yang dibangun untuk masa depan keuangan terdesentralisasi di Eropa dan sekitarnya.

NamaVSN

PeringkatNo.132

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.79%

Suplai Peredaran3,439,810,341.2169676

Suplai Maks.4,200,000,000

Total Suplai4,111,717,069.592765

Tingkat Peredaran0.819%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22489627050756025,2025-08-11

Harga Terendah0.06855638448230492,2025-11-21

Blockchain PublikETH

PengantarVision (VSN) adalah token asli ekosistem Bitpanda Web3 – sebuah kekuatan pemersatu yang dirancang untuk menjadikan Web3 mudah diakses, nyata, dan bermanfaat bagi semua orang. Melampaui cakupan token bursa pada umumnya, Vision mendukung ekosistem yang patuh dan berpusat pada pengguna, yang dibangun untuk masa depan keuangan terdesentralisasi di Eropa dan sekitarnya.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
VSN/USDT
Vision
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (VSN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
VSN/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (VSN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...