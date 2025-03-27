WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

PeringkatNo.149

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.65%

Suplai Peredaran1,577,083,333

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3154%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.8742222240859585,2025-03-27

Harga Terendah0.0781519842100174,2025-10-10

Blockchain PublikSUI

