WATT

D.Energy adalah blockchain Layer-1 yang dirancang khusus untuk pasar energi bersih global. D.Energy menokenisasi sertifikat energi terbarukan (EAC) sebagai aset digital, memungkinkan perdagangan real-time, pengimbangan otomatis, dan verifikasi transparan secara on-chain. Jaringan ini mendukung pasar energi terbuka tempat pengguna, perusahaan, dan pemerintah dapat membeli, menjual, staking, dan menebus energi bersih bersertifikat.

NamaWATT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,200,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikWATT

Sektor

