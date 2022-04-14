WEB3D

Web3 Decision adalah platform generasi berikutnya yang didukung AI (Berbasis Logika & Neuron Manusia CL1) untuk audit kontrak pintar waktu nyata, verifikasi token, dan analisis KYC/KYB — semuanya dengan kesederhanaan tanpa kode. Didukung oleh AI berbasis logika, platform ini menghubungkan neuron manusia nyata ke node, memungkinkan kepercayaan, kepatuhan, dan keamanan di seluruh ekosistem EVM, TON, dan Layer-1 yang sedang berkembang.

NamaWEB3D

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran5,000,000

Suplai Maks.200,000,000

Total Suplai200,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarWeb3 Decision adalah platform generasi berikutnya yang didukung AI (Berbasis Logika & Neuron Manusia CL1) untuk audit kontrak pintar waktu nyata, verifikasi token, dan analisis KYC/KYB — semuanya dengan kesederhanaan tanpa kode. Didukung oleh AI berbasis logika, platform ini menghubungkan neuron manusia nyata ke node, memungkinkan kepercayaan, kepatuhan, dan keamanan di seluruh ekosistem EVM, TON, dan Layer-1 yang sedang berkembang.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
WEB3D/USDT
WEB3D
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (WEB3D)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
WEB3D/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (WEB3D)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...