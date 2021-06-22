WEMIX

WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%).

NamaWEMIX

PeringkatNo.176

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.27%

Suplai Peredaran460,717,972.8255647

Suplai Maks.590,000,000

Total Suplai550,913,341.0478008

Tingkat Peredaran0.7808%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High24.677931297626813,2021-11-21

Harga Terendah0.12754054,2021-06-22

Blockchain PublikWEMIX

Sektor

Media Sosial

