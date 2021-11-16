WILD

Wilder World adalah Metaverse 5D imersif yang dibangun di atas Ethereum, Unreal Engine 5 & ZERO. Kepemilikan kolektif akan didorong oleh pasar NFT, di mana NFT dibuat cair dengan memungkinkan kepemilikan yang difraksinasi — sehingga menciptakan kemungkinan bagi orang-orang dengan dana terbatas untuk menjadi co -pemilik aset bernilai tinggi; memasang cita-cita demokrasi inklusi pada intinya. Dan untuk ekonomi mandiri di Wilder World, mata uang asli akan dirilis; sebuah token dengan nama WILD.

NamaWILD

PeringkatNo.600

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.11%

Suplai Peredaran478,688,433.03120714

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai499,969,631

Tingkat Peredaran0.9573%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.604160676477258,2021-11-16

Harga Terendah0.013594323846583989,2025-11-03

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

