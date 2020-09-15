WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NamaWING

PeringkatNo.2438

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.41%

Suplai Peredaran5,416,600.66998927

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai7,638,124.86998927

Tingkat Peredaran0.5416%

Tanggal Penerbitan2020-09-15 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High140.806207937,2020-09-16

Harga Terendah0.0706085391929573,2025-06-05

Blockchain PublikONT

PengantarWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
WING/USDT
WING
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (WING)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
WING/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (WING)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...