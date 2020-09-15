WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NamaWING

PeringkatNo.2438

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.41%

Suplai Peredaran5,416,600.66998927

Suplai Maks.10,000,000

Total Suplai7,638,124.86998927

Tingkat Peredaran0.5416%

Tanggal Penerbitan2020-09-15 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High140.806207937,2020-09-16

Harga Terendah0.0706085391929573,2025-06-05

Blockchain PublikONT

PengantarWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.