Ekosistem TRON pertama yang komprehensif oracle WINkLink sepenuhnya mengintegrasikan dunia nyata dengan ruang blockchain akan dapat memberikan angka acak yang andal, tidak dapat diprediksi, dan dapat diverifikasi, dan sepenuhnya memulihkan kepercayaan dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan data, acara, dan sistem pembayaran, dll.

NamaWIN

PeringkatNo.626

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran993,701,859,243.3864

Suplai Maks.993,701,859,243.3864

Total Suplai993,701,859,243.3864

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan2019-07-29 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00296486,2021-04-05

Harga Terendah0.000025690122795593,2025-12-31

Blockchain PublikTRX

PengantarEkosistem TRON pertama yang komprehensif oracle WINkLink sepenuhnya mengintegrasikan dunia nyata dengan ruang blockchain akan dapat memberikan angka acak yang andal, tidak dapat diprediksi, dan dapat diverifikasi, dan sepenuhnya memulihkan kepercayaan dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan data, acara, dan sistem pembayaran, dll.

WINK
