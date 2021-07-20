WITCH

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

NamaWITCH

PeringkatNo.2149

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran27,299,365.38

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.2729%

Tanggal Penerbitan2021-07-20 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.85192362,2021-07-21

Harga Terendah0.02551051014936386,2025-10-21

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

