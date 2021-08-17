WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

NamaWNCG

PeringkatNo.1327

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran575,926,668.35

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai723,789,440

Tingkat Peredaran0.5759%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.85927372,2021-08-17

Harga Terendah0.006667113758114432,2025-12-19

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

WNCG/USDT
Nine Chronicles
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (WNCG)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
