WNZ

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

NamaWNZ

PeringkatNo.3572

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran213,625,469

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0213%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.06725080104804515,2024-02-05

Harga Terendah0.000013512455563295,2025-12-05

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

