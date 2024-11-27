WOD

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

NamaWOD

PeringkatNo.893

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.08%

Suplai Peredaran384,847,757.2091141

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3848%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.26994772677802015,2024-11-27

Harga Terendah0.021287714484783275,2026-01-05

Blockchain PublikBSC

PengantarWorld of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.