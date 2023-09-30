WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

NamaWSM

PeringkatNo.2405

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,882,744,486.499461

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai1,897,127,119.509461

Tingkat Peredaran0.9413%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07971075055595898,2023-09-30

Harga Terendah0.000256234194513166,2025-12-26

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

