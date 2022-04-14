WTA

WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.

NamaWTA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikWTA

Sektor

Media Sosial

