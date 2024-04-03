W

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

PeringkatNo.162

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.39%

Suplai Peredaran5,245,971,679

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.5245%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.6088073773249445,2024-04-03

Harga Terendah0.031546439928937124,2025-10-10

Blockchain PublikSOL

PengantarW is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

