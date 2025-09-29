XAN

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

PeringkatNo.489

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.45%

Suplai Peredaran2,500,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.25%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2551582195617884,2025-09-29

Harga Terendah0.01360651814724636,2025-12-16

Blockchain PublikETH

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.