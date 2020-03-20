XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

NamaXAUT

PeringkatNo.43

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0005%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)30,003.65%

Suplai Peredaran409,217.6417

Suplai Maks.0

Total Suplai520,089.3

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4553.361653837675,2025-12-26

Harga Terendah1408.88233399,2020-03-20

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

