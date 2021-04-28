XCH

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

NamaXCH

PeringkatNo.345

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)23.17%

Suplai Peredaran14,411,726

Suplai Maks.0

Total Suplai33,191,992

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-04-28 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1934.50687188,2021-05-03

Harga Terendah4.416971304516864,2025-12-18

Blockchain PublikCHIA

