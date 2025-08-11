XCX

Xeleb – Pusat Influencer Agen AI tempat AI menghadirkan Utilitas Nyata. Xeleb adalah platform generasi mendatang yang memberdayakan individu dan bisnis untuk menciptakan, memiliki, dan memonetisasi agen AI dengan aplikasi dunia nyata. Dengan menggabungkan AI dan Web3, Xeleb memungkinkan kepemilikan agen berbasis token, interaksi berbasis utilitas, dan pertumbuhan yang dipimpin komunitas. Misi kami adalah menjembatani kesenjangan antara inovasi AI dan ekonomi kreator — mengubah pengguna sehari-hari menjadi pembangun dan penerima manfaat dari nilai yang didukung AI.

NamaXCX

PeringkatNo.1946

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.74%

Suplai Peredaran108,300,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,795,378.4899158

Tingkat Peredaran0.1083%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09145411179261065,2025-08-11

Harga Terendah0.011457292099600199,2025-12-29

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

