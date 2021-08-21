XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

NamaXDC

PeringkatNo.68

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.15%

Suplai Peredaran19,082,941,597.07

Suplai Maks.0

Total Suplai38,043,141,176.25

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19387438,2021-08-21

Harga Terendah0.000157131627911,2019-06-20

Blockchain PublikXDC

PengantarXDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
XDC/USDC
XDC Network
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XDC)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
XDC/USDC
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XDC)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...