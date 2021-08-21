XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

NamaXDC

PeringkatNo.68

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0003%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.15%

Suplai Peredaran19,082,941,597.07

Suplai Maks.0

Total Suplai38,043,141,176.25

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19387438,2021-08-21

Harga Terendah0.000157131627911,2019-06-20

Blockchain PublikXDC

Sektor

Media Sosial

