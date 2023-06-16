XFI

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

NamaXFI

PeringkatNo.1315

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.65%

Suplai Peredaran66,531,202.77431534

Suplai Maks.378,432,000

Total Suplai77,902,237.78910097

Tingkat Peredaran0.1758%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.989041429955563,2023-06-16

Harga Terendah0.04913217188278703,2025-08-31

Blockchain PublikXFI

PengantarCrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.