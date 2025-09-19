XGZ

GoldZip (XGZ) adalah token digital yang diterbitkan di Singapura oleh GoldZip Pte. Ltd., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Hong Kong Gold Exchange Limited. Setiap token GoldZip didukung oleh emas fisik yang disimpan di brankas emas yang disetujui secara internasional dan sangat terpercaya oleh industri. Pemegang token GoldZip dapat menukarkan Batangan Emas yang Memenuhi Syarat GoldZip setelah memenuhi persyaratan AML (Anti-Money Laundering).

NamaXGZ

PeringkatNo.3867

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.18,000

Total Suplai39,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High159.5660258246095,2025-12-17

Harga Terendah116.86605494273,2025-09-19

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

