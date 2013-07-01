XLM

Jaringan Stellar adalah jaringan sumber terbuka gratis yang menghubungkan beragam sistem keuangan dan memungkinkan siapa pun membangun layanan keuangan berbiaya rendah—pembayaran, tabungan, pinjaman, asuransi—untuk komunitas mereka. Ini didukung oleh Stellar.org, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Silicon Valley. Jaringan Stellar memungkinkan uang untuk berpindah langsung antara orang-orang, perusahaan dan lembaga keuangan semudah email. Interkonektivitas ini berarti lebih banyak akses bagi individu, biaya yang lebih rendah untuk bank, dan lebih banyak pendapatan untuk bisnis.

NamaXLM

PeringkatNo.16

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0024%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.55%

Suplai Peredaran32,412,930,827.222633

Suplai Maks.50,001,806,812

Total Suplai50,001,786,883.65895

Tingkat Peredaran0.6482%

Tanggal Penerbitan2013-07-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9381440281867981,2018-01-04

Harga Terendah0.001227100030519068,2014-11-18

Blockchain PublikXLM

Sektor

Media Sosial

