xMoney (XMN) adalah ekosistem pembayaran generasi mendatang yang sesuai dengan MiCA, menjembatani keuangan tradisional dan blockchain. Ekosistem ini memungkinkan bisnis menerima pembayaran global dengan lancar, mulai dari kartu dan kripto hingga Apple Pay dan Google Pay, tanpa kerumitan, hambatan, atau regulasi. Terintegrasi dengan infrastruktur xMoney yang berlisensi dan teregulasi, XMN berfungsi sebagai token utilitas inti yang mendukung sistem terpadu yang mendukung pembayaran fiat/kripto, penerbitan kartu, penyelesaian stablecoin, on/off-ramp, dan layanan label putih. Pedagang menikmati biaya transaksi yang lebih rendah, program loyalitas, dan biaya penyelesaian yang lebih rendah, sementara konsumen mendapatkan reward dan terlibat dalam tata kelola/governance. Tidak seperti token utilitas pada umumnya, XMN diluncurkan dengan penggunaan langsung di dunia nyata, tertanam dalam gateway teregulasi xMoney yang melayani bisnis di Eropa. Dibangun di bawah kerangka kerja MiCA Uni Eropa, XMN memastikan kepatuhan, transparansi, dan kepercayaan bagi bursa, institusi, dan pedagang global.

NamaXMN

PeringkatNo.3848

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.10 000 000 000

Total Suplai10 000 000 000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.11390037525327498,2025-10-09

Harga Terendah0.019550382433716446,2025-10-18

Blockchain PublikSUI

