XMR

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

NamaXMR

PeringkatNo.14

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0026%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)727.62%

Suplai Peredaran18,446,744.07370955

Suplai Maks.

Total Suplai18,446,744.07370955

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2014-04-18 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High517.62024523,2021-05-07

Harga Terendah0.21296699345111847,2015-01-14

Blockchain PublikXMR

Sektor

Media Sosial

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
