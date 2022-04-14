XNL

Novastro adalah platform Aset Dunia Nyata (RWA) lintas-rantai yang memungkinkan tokenisasi aset berwujud yang lancar di buku besar Ethereum, memastikan kepatuhan regulasi dan kepemilikan yang terverifikasi. Platform ini mengintegrasikan optimasi imbal hasil berbasis AI, yang secara dinamis menggabungkan imbal hasil dari aset stabil yang didukung RWA seperti real estat, kredit, dan komoditas. Dengan menjembatani aset-aset yang ditokenisasi di berbagai rantai dan menerapkan likuiditas cerdas serta model AI yang sadar risiko, Novastro mengubah imbal hasil dunia nyata menjadi peluang on-chain yang skalabel — memberdayakan pengguna untuk menghasilkan, mengelola, dan membangun kekayaan melalui ekosistem yang terdesentralisasi dan berbasis kepercayaan.

NamaXNL

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
