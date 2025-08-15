XNY

Codatta berfungsi sebagai platform infrastruktur data terdesentralisasi yang mengubah data mentah menjadi aset token, memungkinkan pengembang AI mengakses dan memanfaatkan set data berkualitas tinggi. Didukung oleh Jaringan XnY, Codatta memfasilitasi asetifikasi data, memungkinkan kontributor mendapatkan royalti berdasarkan penggunaan aset data mereka.

NamaXNY

PeringkatNo.1099

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.26%

Suplai Peredaran2,500,000,000

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.25%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.028917157801932714,2025-08-15

Harga Terendah0.002007819087959233,2025-10-10

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

