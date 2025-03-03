XOXO

XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.

NamaXOXO

PeringkatNo.4407

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,00

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.2.000.000.000

Total Suplai2.000.000.000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.025307302452598147,2025-03-03

Harga Terendah0.000308020978247749,2025-11-30

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

