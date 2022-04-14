XO

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

NamaXO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSUI

PengantarXOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.