XP8

XP LABS AG adalah perusahaan infrastruktur dan permainan Web3 Swiss yang membangun ekonomi digital di dalam Telegram (di App Store & Google Play pada tahun 2026). Kami mengembangkan permainan milik sendiri (AVAFight, AVARUSH, dan enam judul baru pada tahun 2026), platform pendidikan, dan integrasi dengan 200+ aplikasi mini mitra.

NamaXP8

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai27,196,758

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikTONCOIN

PengantarXP LABS AG adalah perusahaan infrastruktur dan permainan Web3 Swiss yang membangun ekonomi digital di dalam Telegram (di App Store & Google Play pada tahun 2026). Kami mengembangkan permainan milik sendiri (AVAFight, AVARUSH, dan enam judul baru pada tahun 2026), platform pendidikan, dan integrasi dengan 200+ aplikasi mini mitra.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.