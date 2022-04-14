XPASS

X-PASS adalah platform penjualan tiket dan hadiah berbasis Web3 yang mengubah tiket fisik untuk pertunjukan musikal, konser, dan acara langsung menjadi aset on-chain. Dengan menerbitkan NFT dan tiket soulbound melalui sistem TicketStack-nya, X-PASS membantu mencegah praktik calo, meningkatkan keadilan dalam alokasi, dan membuat akses masuk menjadi mudah bagi penggemar. Platform ini menghubungkan penonton, kreator, dan tempat acara dalam satu ekosistem di mana tiket dapat membuka hadiah berkelanjutan, barang koleksi, dan pengalaman komunitas penggemar.

NamaXPASS

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1.000.000.000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

