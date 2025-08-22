XPIN

XPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya.

NamaXPIN

PeringkatNo.487

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran17,705,013,257

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran0.177%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.010038547477428971,2025-10-23

Harga Terendah0.000457316453478145,2025-08-22

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

XPIN/USDT
XPIN Network
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XPIN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...