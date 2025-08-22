XPIN

XPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya.

NamaXPIN

PeringkatNo.487

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran17,705,013,257

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran0.177%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.010038547477428971,2025-10-23

Harga Terendah0.000457316453478145,2025-08-22

Blockchain PublikBSC

PengantarXPIN Network, proyek DePIN terkemuka di BNB Chain, menghadirkan infrastruktur komunikasi terdesentralisasi bertenaga AI untuk konektivitas yang aman, efisien, dan tanpa batas. Dengan jangkauan nirkabel di lebih dari 150 negara dan wilayah, eSIM Global XPIN, PowerLink, dan dNFT AI memperkenalkan era baru konektivitas sekaligus membuka peluang pendapatan pasif. Dengan menata ulang cara dunia terhubung, XPIN membangun jaringan operator terdesentralisasi generasi berikutnya.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.