XRP

Ripple adalah mata uang dasar dari jaringan Ripple, yang dapat beredar di seluruh jaringan ripple. Ripple memiliki total pasokan sebanyak 100 miliar, dan secara bertahap berkurang seiring bertambahnya jumlah transaksi. Perusahaan operasional Ripple adalah Ripple Labs (sebelumnya OpenCoin). Mata uang Ripple adalah satu-satunya mata uang umum dalam sistem ripple. Berbeda dari mata uang lain dalam sistem. Misalnya, CNY dan USD tidak dapat dicairkan melalui gateway. Dengan kata lain, CNY yang diterbitkan oleh gateway A hanya dapat dicairkan di gateway A, bukan di gateway B. Jika tidak, Anda harus mengonversinya menjadi CNY dari gateway B melalui pesanan tertunda sistem ripple. Namun, Ripple tidak memiliki batasan semacam itu sama sekali. Ini bersifat universal dalam sistem ripple. Ripple (XRP), sama seperti Bitcoin, adalah mata uang digital berdasarkan matematika dan kriptografi. Tetapi yang membedakannya dari Bitcoin yang tidak memiliki kegunaan nyata adalah bahwa XRP memainkan peran sebagai penghubung dan membanggakan fungsi jaminan keamanan dalam sistem Ripple. Jaminan keamanan adalah hal yang tak terhindarkan, yang membutuhkan bahwa gateway yang berpartisipasi dalam protokol ini harus menyimpan sejumlah kecil XRP.

NamaXRP

PeringkatNo.4

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0414%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)7.48%

Suplai Peredaran60,676,393,849

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai99,985,734,415

Tingkat Peredaran0.6067%

Tanggal Penerbitan2011-04-18 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.005874 USDT

All-Time High3.841939926147461,2018-01-04

Harga Terendah0.002802350092679262,2014-07-07

Blockchain PublikXRP

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.