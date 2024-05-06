XSWAP

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

PeringkatNo.1412

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran298,259,665

Suplai Maks.350,000,000

Total Suplai345,362,377.78968024

Tingkat Peredaran0.8521%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.19785616341934972,2024-05-06

Harga Terendah0.013870378333130706,2026-01-03

Blockchain PublikETH

