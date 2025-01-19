XTER

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

PeringkatNo.1335

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)3.07%

Suplai Peredaran159,613,052.503

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1596%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5443925194708389,2025-01-19

Harga Terendah0.027592372209234575,2025-12-19

Blockchain PublikNONE

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

XTER/USDT
Xterio
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XTER)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
