XX

xx Network terdiri dari blockchain lapisan 1 yang cepat, berbiaya rendah, siap-kuantum dan jaringan komunikasi paling pribadi di dunia. Proyek ini didirikan oleh kriptografer David Chaum, bapak baptis mata uang digital dan teknologi privasi. Dengan menggunakan xxDK, aplikasi atau blockchain apa pun dapat mengarahkan lalu lintas mereka melalui lapisan komunikasi jaringan xx dan memberikan privasi yang dilindungi metadata dan enkripsi ujung ke ujung yang aman kuantum untuk transaksi mereka. Aplikasi seluler xx messenger adalah utusan terenkripsi end-to-end yang terdesentralisasi, quantum-secure, end-to-end pertama di dunia. Tersedia di toko aplikasi utama, kinerja xx messenger telah menarik pengguna harian di lebih dari 65 negara. Jaringan xx menggunakan Proof-of-Stake (nPoS) yang dinominasikan untuk memberi insentif kepada semua pemegang koin untuk menjalankan dan memilih node serta berpartisipasi dalam pemerintahan platform melalui DAO on-chain. Mainnet jaringan xx diluncurkan pada November 2021. Total 1 miliar koin akan dikeluarkan selama 5 tahun ke depan dengan beberapa mekanisme deflasi seperti pembakaran koin.

NamaXX

PeringkatNo.4409

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai953,639,587

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7700154832076693,2022-08-05

Harga Terendah0.008823377501532644,2025-11-21

Blockchain PublikXX

Pengantarxx Network terdiri dari blockchain lapisan 1 yang cepat, berbiaya rendah, siap-kuantum dan jaringan komunikasi paling pribadi di dunia. Proyek ini didirikan oleh kriptografer David Chaum, bapak baptis mata uang digital dan teknologi privasi. Dengan menggunakan xxDK, aplikasi atau blockchain apa pun dapat mengarahkan lalu lintas mereka melalui lapisan komunikasi jaringan xx dan memberikan privasi yang dilindungi metadata dan enkripsi ujung ke ujung yang aman kuantum untuk transaksi mereka. Aplikasi seluler xx messenger adalah utusan terenkripsi end-to-end yang terdesentralisasi, quantum-secure, end-to-end pertama di dunia. Tersedia di toko aplikasi utama, kinerja xx messenger telah menarik pengguna harian di lebih dari 65 negara. Jaringan xx menggunakan Proof-of-Stake (nPoS) yang dinominasikan untuk memberi insentif kepada semua pemegang koin untuk menjalankan dan memilih node serta berpartisipasi dalam pemerintahan platform melalui DAO on-chain. Mainnet jaringan xx diluncurkan pada November 2021. Total 1 miliar koin akan dikeluarkan selama 5 tahun ke depan dengan beberapa mekanisme deflasi seperti pembakaran koin.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.