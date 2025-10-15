YB

YieldBasis adalah protokol DeFi yang memungkinkan pengguna menyediakan likuiditas ke pool Market Maker otomatis (AMM) tanpa mengalami kerugian permanen. Protokol ini mencapai hal ini melalui mekanisme leverage compounding 2x yang dibangun di atas infrastruktur Curve Finance, di mana pengguna menyetor aset kripto dan menerima token YieldBasis LP yang mewakili bagian mereka dalam pool likuiditas.

NamaYB

PeringkatNo.514

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)12.16%

Suplai Peredaran87,916,667

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai700,000,000

Tingkat Peredaran0.0879%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9394352030918264,2025-10-15

Harga Terendah0.35919482061601,2025-10-22

Blockchain PublikETH

