ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

PeringkatNo.5650

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.39613585496002174,2025-01-25

Harga Terendah0.002562083215151955,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

